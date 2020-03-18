شكرا لمتابعة خبر عن السعودية تشهد الان حدث مزلزل وصادم .. والآلاف يغادرون المملكة بشكل عاجل .. والذعر يعمم بين المواطنيين .. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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