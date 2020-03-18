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عدن - ياسمين التهامي - صنعاء : الموت بطريقة مستفزة وبشعة ... ثلاثة أشقاء يُكرهون شقيقتهم ؟! " تفاصيل "



أقدم ثلاثة أشقاء، على قتل شقيقتهم، في مديرية صعفان، بمحافظة صنعاء، شمالي اليمن.

تداول ناشطون وحقوقيون صوراً وتغريدات على منصات التواصل الاجتماعي، رصدها محرر وكالة خبر، تظهر صور طفلة وعليها آثار تعذيب وكدمات على وجهها، وقد فارقت الحياة.

جديد اب برس​

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الناشطون أرفقوا صور تقارير طبية ورسمية، أكدت أن طفلة تدعى "أصباح يحيى أحمد مهدي- 16 عاماً"، وتنحدر من عزلة بني جرين، مديرية صعفان، لقت حتفها، الأسبوع المنصرم، على يد ثلاثة من أشقائها، يترأسهم المدعو "سلطان".

الأشقاء الثلاثة أجبروا شقيقتهم على شرب السم، ومن ثم قاموا بتعذيبها وخنقها بواسطة حبل تم لفه دائرياً وسحبه حتى فارقت الحياة، وفقاً لتقرير جنائي.

محادثات وصور تم العثور عليها بهواتف أشقائها، بعد القبض عليهم، كشفت عن التخطيط والتنفيذ للجريمة من قبل الأشقاء الثلاثة.

الأشقاء الثلاثة، برروا جريمتهم بما أسموها بـ"قضية الشرف"، وشكوكهم حول شقيقتهم بإقامة علاقة صداقة مع أحد الشباب.

التقارير الطبية فضحت الجريمة ومرتكبيها، حين أثبتت عذرية الفتاة، بعد أن تم معاينة وفحص الجثة وفقاً للأطباء.

بدورهم طالب حقوقيون بمعاقبة الجناة وإيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تمارس ضد المرأة دونما مسوغات قانونية ولأبسط التهم التي لا تستند إلى أدلة دامغة، باستثناء نزول منفذيها عند رغباتهم النفسية العدوانية.

وتصاعدت في السنوات الأربع الأخيرة نسبة الجريمة ضد المرأة التي يرى مراقبون أن تبعاتها تعود إلى الضغوط النفسية التي يرزح تحتها المواطنون، في ظل تردي الوضع الاقتصادي.