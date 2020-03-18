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عدن - ياسمين التهامي - مقاومة آل حميقان " يعلنون عن قائد بارز وذو صلاحيات قوية في السلطات الحوثية " أسير "



أسرت القوات الحكومية، قائد عمليات مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانياً، في محافظة البيضاء.

أكد الناطق الرسمي باسم مقاومة آل حميقان، عامر الحميقاني، أن القوات الحكومية، تمكنت من أسر قائد عمليات مليشيا الحوثي في جبهات البيضاء، المدعو "أبو رضوان العفاد".

جديد اب برس​

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وذكر أن "العفاد"، يُعتبر الصندوق الأسود لعمليات المليشيا بالمحافظة، ويدير شبكة تواصل سرية مع قيادات وعناصر متحوثة في عدد من المناطق التي تحت سيطرة القوات الحكومية بالمحافظة.

مصادر عسكرية أكدت أن معظم إحداثيات الأهداف التي تستهدفها المليشيا يتم إرسال إحداثياتها بواسطة خلية سرية تعمل لدى "العفاد"، في إشارة إلى اختراق القوات الحكومية.

وأشارت المصادر إلى أن المدعو "العفاد"، يعمل مع القيادي الحوثي البارز المدعو "أبو نصر الشعف" قائد جبهات المليشيا بالبيضاء، ضمن فريق واحد، ما يعني أن اعتقاله يمثل ضربة قاصمة للمليشيا ومخططها.