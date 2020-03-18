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عدن - ياسمين التهامي - الشرعية تبرز عن انيابها وتستعرظ قواها : بالرد المزلزل لقادة الحوثيين .. شاهد الرد " تفاصيل "

بعد نداء عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي الذي قال فيه:



النداء الأخير..

جديد اب برس​

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قريبا ستعود مأرب إلى حضن الوطن على يد ابنائها وهذا قرار لا رجعه عنه، وندعوا المخدوعين والمغرر بهم إلى سرعة التنسيق مع المجاهدين للعودة إلى حضن الوطن لينالوا حق العفو العام ويحتفظوا بكامل سلاحهم وعتادهم.

كما نطمئن سكان مدينة مأرب سواء.

وردت الردود متواليه على الأرض بهزيمهم مساء أمس هزيمة ليس لها مثيل سوا على محاور مأرب أو البيضاء.

ولكن جاء الرد من الاستاذ يحيى قمع مدير مكتب وزارة الإعلام محافظة الجوف الذي قال في تغريده ردا على البخيتي:

- ‏الجبهات وحدها تعيد انتفاش الرويبضة الى الانكماش ، عندما يتفقعس مثل هذا الإمعة ، تذكروا ان دولة الباطل ساعه والحق الى قيام الساعة ، الفرق بينكم وبينه ان قضيتكم عادله ومشروعكم دولة لو تشتت وتمزق سوف يعود ، ومشروعه مبني على ركبة صبي مران ، لذلك تجاهلوه. ، و ‎#مطلبنا_تحريك_الجبهات