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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : فخامة الزمن الجميل في التعبير والتمييز في الاشياء ومن احدى العلامات العملاقة ..في المرءة العزباء والمزوجة " تفاصيل "

اشتهرت العديد من المناطق اليمنية، بانتشار زي شعبي يميز المرأة العذراء من المرأة المتزوجة . هذا الزي يطلق عليه " القرقوش" وهو الزي اليمني التقليدي القديم الذي يغطي رأس غير المتزوجات، وقد تخلى عن لبسه كثير من اليمنيات في الوقت الحاضر بفعل الموضات الحداثية إلا أن اليمنيات من الديانة اليهودية في الداخل وفي إسرائيل، لا يزلن يلبسنه في احتفالاتهن الى اليوم . جديد اب برس​ Advertisements ويقول الباحث محمد الشيخ ،أن الفتيات اليمنيات اليهوديات يرتدي هذا الزي الشعبي اليمني في الاحتفالات الدينية.. وفي العادة تلبس الفتاة في رأسها "القرق وش" الذي يكون بالوان زاهية ويطرز بنقوش جميلة، منذ طفولتها وحتى دخولها قفص الزوجية". ويضيف "هذه العادة دارجة في اليمن - يهود ومسلمين- حيث ان الفتاة عندما تتزوج تستبدل "القرقوش" بالعصابة أو ربطة الرأس التي تتدلى أذيالها الى تحت العنق وتعقد عندها، قبل ان تتعدد موضات هذه الربطة في وقتنا الحاضر . وفي بعض مناطق اليمن لم تكن هذه هي الميزة الوحيدة التي تفرق بين شكل العذراء والمتزوجة، بل هناك من لا يسمح للبنت قص الشعر الذي مقدمة الرأس (الجذلة) أو (النبعة) إلا عندما يتم تحضيرها للزفاف ". ويتابع "كل هذه العادات مازالت سائدة لدى مجتمع يهود اليمن ، بل أن الفتيات ينتظرن المناسبات بفارغ الصبر من أجل ارتداء ازيائهن الشعبية اليمنية الخاصة بها" .

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