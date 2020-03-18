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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: فهد جائع يفترس كلبا ضخما نائما بجانب باب منزل

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة افتراس فهد جائع لكلب ضخم، كان نائما على عتبة منزل صاحبه في الهند.

ويظهر الفيديو احتراس الفهد وتمهله في لحظة الانقضاض على الكلب المسكين، وكان محترسا جدا إلى درجة أن الكلب لم يسمع خطواته. جديد اب برس​ Advertisements وفجأة انقض على الكلب بعد أن اختار اللحظة المناسبة، حيث لم يكن لدى الكلب أي فرصة للنجاة، وقام الفهد بسحبه إلى الغابة بسرعة.

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