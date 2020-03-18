شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : نشر أول صورة بدون النقاب للفتاة العدنية هناء الشاعري التي اشعلت وسائل التواصل الاجتماعي بحبها للاماراتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : نشر أول صورة بدون النقاب للفتاة العدنية هناء الشاعري التي اشعلت وسائل التواصل الاجتماعي بحبها للاماراتي

كشف الناشط اليهودي من اصول يمنية " عاموس قباص ال سالم " في تغريدة له عن هوية الفتاة العدنية التي اثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها لفيديو تتحدث فيه عن رغبتها بالزواج من إماراتي . جديد اب برس​ Advertisements

وجاء في التغريدة : "كثر الكلام وكثرت الفيديوهات للبنت العدنية مع اماراتي والتي تتحدث في اكثر من فديو بطريقة مستفزة عن حبها وعقشها للاماراتي والتي تزعم انها تزوجته، استطعنا الحصول على صورهم الحقيقية واسمائهم البنت هناء عدنان الشاعري الاصل من الضالع مواليد عدن , والاماراتي : جندي في عدن يدعى رضا ماطر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : نشر أول صورة بدون النقاب للفتاة العدنية هناء الشاعري التي اشعلت وسائل التواصل الاجتماعي بحبها للاماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.