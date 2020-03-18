شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يغزو المكلا " خوف وقلق من الاهالي من هذة الاحتمالات " تفاصيل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الصومال يغزو المكلا " خوف وقلق من الاهالي من هذة الاحتمالات " تفاصيل "

قررت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الأربعاء، تسيير أول رحلة هجرة طوعية للاجئين الصوماليين من المكلا إلى مدينة بوصاصو. جديد اب برس​ Advertisements وتضمن القرار تقديم المفوضية الدعم الكافي لهؤلاء اللاجئين حتى وصولهم إلى الصومال، مع متابعة أوضاعهم 6 أشهر لضمان استقرار حياتهم. جاء ذلك خلال مناقشة وفد من المفوضية مع مدير عام مديرية المكلا العميد حسين هاشم الحامد، برنامج العودة الطوعية للاجئين الصوماليين. وجرى اللقاء بحضور ضابط الحلول الدائمة لينكر ارينيكي، ومساعد برنامج الإعادة الطوعية محمد طاهر محمد، ومدير مركز تسجيل اللاجئين صالح سالم بشهر. وتطرق اللقاء إلى مناقشة الخطوات التي اتخذتها المفوضية في ملف العودة الطوعية للاجئين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصومال يغزو المكلا " خوف وقلق من الاهالي من هذة الاحتمالات " تفاصيل " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.