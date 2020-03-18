شكرا لقرائتكم خبر عن فستان جريئ ورعشة غريبة .. زفاف ‘‘فوز الفهد’’ يهز الخليج (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اشتعلت مواقع التواصل الفاشينيستا الكويتية بحفل زفاف فوز الفهد ، وذلك عقب إعلان خبر زواجها.
وتداول رواد مواقع التواصل ، عدة صور ومقاطع فيديو من حفل زفافها على رجل الأعمال الكويتي عبد اللطيف الصراف.
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وتصدر فستان فوز الفهد، ورعشة يد زوجها، أبرز التعليقات على مقاطع الفيديو المتداولة لمراسم إعلان الزواج، والتي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل.
وكان من أبرز التعليقات، التي تكشف الإعجاب بإطلالة وفستان فوز الفهد وبخاتم الزواج كذلك.
وتعتبر الفاشينيستا الكويتية، فوز الفهد من أشهر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي في عالم الجمال والأناقة منذ أن بدأت تنشط فيه قبل 6 سنوات.
يذكر أن المتابعين لاحظوا توترا على الزوجين، والذي كان واضحا على الزوج عبداللطيف الصراف بشكل كبير.
وظهرت رعشة يد الصراف، خلال فيديو، عندما كانت زوجته فوز الفهد تلبسه دبلة الزواج.
يذكر أن فوز الفهد كانت قد نشرت نبأ زواجها لمتابعيها في "سناب شات"، واصفة ليلة زفافها بأنها ستكون الحدث الأهم والأبرز في حياتها.
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