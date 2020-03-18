شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة قوية تفاجئ الجميع وتواجه أسد ضخم بيديها وحينما كاد أن يلتهمها حدثت مفاجأة وقلبت الأمور رأساً على عقب..شاهد فيديو مرعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واجهت امرأة بشجاعة نادرة، أسدًا جبليًّا، لانقاذ مجموعة من الأطفال من بين أنيابه في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن أسدًا متوحشًا، اختبأ أسفل مقطورة قد ركنت في مجمع سكني بولاية كولورادو، متحينًا اللحظة المناسبة للهجوم على عدد من الأطفال الذين وقفوا للعب، والمارة الذين راحوا يتجولون هنا وهناك.

وأوضحت الصحيفة، أن الحادث وقع بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي، بأحد المجمعات السكنية في مدينة لافلاند بولاية كولورادو، حين هاجم أسد جبلي، يبلغ طوله حوالي مترين، أحد سكان المجمع، ونائبة قائد الشرطة التي كانت قد وصلت للتو مع زملائها إلى المنطقة بعد اكتشافه.





ويظهر شريط الفيديو، الذي التقطته كاميرا مراقبة بإحدى السيارات، ضابطة الشرطة، وهي تواجه الأسد الذي قفز عليها وأسقطها أرضًا، فما وجدت سلاحًا أمامها إلا يديها لتواجهه بهما، بعد محاولته للوصول إلى رقبتها.

وتمالكت المراة نفسها، في مشهد يوقف القلب، ورفعت ذراعها أمام وجهها، ثم ضربت فم الأسد المتجه ناحية رقبتها، فأصابها بأنيابه في كتفها، ودارت المرأة والأسد على الأرض، ثم اعتدلت على الأرض، ورفعت ذراعها الأخرى تضربه في وجهه، وهي تدرك أن الأسد يحاول الوصول إلى رقبتها، لكنه فشل وأجبره تدخل زملائها على الفرار.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن أحد شهود العيان من سكان المنطقة، قوله: " لم أتخيل ما حدث أمامي، لقد واجهت ضابطة الشرطة رأسًا برأس في شجاعة نادرة، وتصرفت بحكمة، حين وضعت يديها أمام وجهها، فلو وصلت أنياب الأسد إلى رقبتها لقتلها على الفور.





استطاعت الشرطة السيطرة على الأسد، فيما بعد وقتله، وتم نقل الضابطة والضحية الأولى إلى المستشفى، وتبين أن إصابات الضابطة ليست خطيرة.