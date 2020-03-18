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صنعاء - ياسمين الخيامي - إعلان عاجل من الجوازات ''السعودية'' لجميع المقيمين و الوافدين... تفاصيل

المديرية العامة للجوازات اعلنت أن هناك لجنة شكلت لرد على جميع التساؤلات التي يطرحها المقيمين في السعودية ممن سافروا إلى بلدان موبوءة بفيروس كورونا عن مصير تجديد تأشيرات الخروج والعودة والإقامات المتوقع انتهاؤها قريبا وهم خارج المملكة، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية حفاظا على سلامة الجميع وتم خلالها تعليق السفر من وإلى تلك الدول.

وردا على تساؤلات البعض عبر حسابها الرسمي في تويتر، قالت المديرية ان هناك لجنة تتابع معالجة جميع الحالات التي تأثرت بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فايروس كورونا الجديد، وسيتم إعلانها في حينه.

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إعلان عاجل من الجوازات ''السعودية'' لجميع المقيمين و الوافدين... تفاصيل

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