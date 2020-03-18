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صنعاء - ياسمين الخيامي - الصين تفجر مفاجأة وتزف بشرى سارة للعالم ..وتعلن رسميا عن اكتشاف علاج يقضي على قيروس كورونا القاتل في 48 ساعة فقط ..( صورة واسم وجنسية الطبيبة التي انقذت العالم )

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