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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة.. قرار عاجل بإغلاق أسواق القات في جميع المحافظات ومنع دخول السيارات المحمله به للوقاية من كورونا

أقرت وزارة الصحة اليمنية في عدن إغلاق أسواق القات في جميع المحافظات ابتداءاً من غدا الخميس، للوقاية من فيروس كورونا. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا القرار يأتي استناداً إلى الاجتماع الطارئ برئاسة رئيس الوزراء، وتوصيات اللجنة الوطنية للطوارئ. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: إعلان عاجل من الجوازات ''السعودية'' لجميع المقيمين و الوافدين... تفاصيل الصين تفجر مفاجأة وتزف بشرى سارة للعالم ..وتعلن رسميا عن اكتشاف علاج يقضي على قيروس كورونا القاتل في 48 ساعة فقط ..( صورة واسم وجنسية الطبيبة التي انقذت العالم ) تحذير صيني لكل سكان العالم.. اذا اصابك فيروس كورنا القاتل قم بهذا العمل البسيط فوراً وستسعيد عافيتك بنفسك دون الحاجة للحجر الصحي الزنداني يباغت الجميع ويثلج صدور كل ابناء العالم العربي والاسلامي ويعلن اكتشاف لقاح يقضي على فيروس كورونا القاتل خلال 72 ساعة فقط في غاية الخطورة.. قرار عاجل بإغلاق أسواق القات في جميع المحافظات ومنع دخول السيارات المحمله به للوقاية من كورونا عاجل وخطير..ولي عهد ابو ظبي يباغت الجميع ويصدر قرار صادم ششنزل على رؤوس كل الاماراتيين كالصاعقة وجعلهم يكرهون الامارات وقوانينها ( نص القرار ) شابة عربية حسناء كانت تسير وسط الشارع..وفجأة سقطت ارضا واخذت تصرخ بشكل هسيتري، وعندما جاء الاسعاف والشرطة كانت المفاجئة الصاعقة ( فيديو مخيف ) Advertisements ورد للتو..الأكاديمية االصينية للعلوم الطبية تزف اسعد خبر للبشرية وتعلن رسميا اكتشاف لقاح فعال يقضي على فيروس كورونا(صورة العلاج + موعد بيعه في الاسواق ) الفنان السعودي الشهير محمد عبده يصاب بفيروس كورونا القاتل ، ويوجه رسالة هزت وجدان كل ابناء المملكة والخليج والعالم العربي بأكمله ( نص الرسالة + فيديو ) وردنا قبل لحظات..الملك سلمان يباغت الجميع ويصدر مرسوم ملكي جديد بشأن فيروس كورونا القاتل..والقرار الملكي يمس المقيمين في كافة المدن السعودية ( نص القرار ) يمنية حسناء من هذه المحافظة تهز وجدان اليمنيين وتبكيهم برسالة مؤثرة بعد القبض عليها في المملكة ( صورة + الاسم + نص الرسالة + سبب القبض عليها ) ليست الصين ولا ايطاليا..ارتفاع مخيف ومفزع في عدد الاصابات بفيروس"كورونا" في هذا البلد الذي يحارب الاسلام ويتمنى القضاء على الاسلام والمسلمين مغترب في السعودية يثير الرعب والهلع في كافة مدن المملكة ويتسبب في كارثة مروعة أسوأ من فيروس كورونا القاتل..لن تصدق مافعله وما هي جنسيته تركيا تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم.. مشروب رخيص الثمن ومتوفر في كل مكان..اياك ان تشربه انت او اي فرد في عائلتك حتى لو كنتم ستموتون عطشا لأنه سيصيبكم بفيروس كورونا القاتل.. شاهد خبراء من هونغ كونغ يثيرون رعب وهلع العالم ويكشفون المرض الخطير الذي سيبقى في أجساد المصابين بفيروس كورونا القاتل حتى بعد شفائهم فيروس كورونا القاتل يرعب تامر حسني ويثير جنونه ويدفعه للقيام بهذا العمل الصادم الذي صعق الشعب المصري واثار جنون كل الفنانين المصريين قرار عاجل بإغلاق أسواق القات

ونوهت الوزارة بضرورة منع السيارات المحملة بالقات من دخول المحافظات الجنوبية.



وحملت الوزارة المسؤولية الكاملة لنقاط التفتيش التي ستتهاون بالأمر، معتبرة هذا الإجراء خطوة للحفاظ على سلامة المواطنين.واتخذت وزارة الصحة اليمنية عدد من الخطوات والإجراءات لمواجهة فيروس كورونا وللحد من انتشاره.

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