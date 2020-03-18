لمواجهة كورونا.. إغلاق الحدائق والصالات وإعادة توزيع الأسواق بتعز

أقرت السلطة المحلية بمحافظة تعز، اليوم الأربعاء، إغلاق الحدائق العامة والنوادي وصالات الأفراح، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما أقرت سلطة تعز، خلال اجتماعاً موسعاً برئاسة وكيل أول الدكتور عبدالقوي المخلافي، إعادة توزيع الأسواق في المدينة والمديريات المحررة.

وشدد المخلافي على ضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات وتعليمات الحكومة وتنفيذ قرارات السلطة المحلية، وعلى كل جهة تنفيذ المهام الموكلة إليها في إطار الخطة.

من جهتها أكدت الدكتورة ايلان عبد الحق وكيلة المحافظة لشئون الصحة، على أهمية الوقاية ونشر التوعية في أوساط المواطنين..مشيرة إلى أن المحافظة ستقوم بتجميع خطط الجهات المختلفة وعمل خطة متكاملة سيتم رفعها للحكومة والداعمين.

بدوره مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالرحيم السامعي استعرض الاستعدادات والإجراءات التي اتخذت لمواجهة الوباء، وكذا الإمكانيات والاحتياجات التي ينبغي توفيرها على وجه السرعة والتعامل مع الوباء كأمر واقع، لاسيما ما يتعلق بإنشاء مركز عزل للحالات المصابة والحرجة في مداخل المدينة.



