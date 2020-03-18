مأرب: لجنة الطوارئ تقر خطة لمواجهة "كورونا"

أقرت لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة مأرب، الأربعاء، خطة عمل وقائية وعلاجية طارئة لمنع انتقال الفيروس أو انتشاره في المحافظة.
وتضمنت الخطة تحديد أماكن للحجر الصحي، وعمليات رقابة وتفتيش صحية، وتعزيز النظافة العامة والخاصة، وإشراك كافة فعاليات المجتمع في فعاليات توعوية مجتمعية واسعة بمختلف الوسائل بأعراض الفيروس وكيفية التعامل مع من يشتبه بتلك الأعراض، وطرق الوقاية من عدوى الفيروس في حال سجلت أية حالة اشتباه.
كما تتضمن إجراءات للتخفيف من الازدحام منها ما تم تنفيذه كتعليق العملية التعليمية في المدارس والكليات، إلى جانب الإجراءات المتبعة في تخفيف الازدحام في المستشفيات العامة والخاصة والأسواق، وتنفيذ أعمال نظافة واسعة وفعاليات توعية مركزة في مخيمات النازحين التي تكتظ بها المحافظة من مختلف مناطق المحافظات.
وشدد اللجنة على أهمية التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية من اجل المساعدة في توفير بعض المساعدات والتجهيزات الصحية والأجهزة المخبرية إلى جانب المساعدة في أعمال الإصحاح البيئي في المحافظة ومخيمات النازحين واعمال التوعية الواسعة ضمن المساعدات الطارئة المخصصة لليمن.
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