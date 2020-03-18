شكرا لبحثكم عن خبر سفير السعودية باليمن رداً على سقوط معسكر كوفل: رعي الجمال خير من رعي الخنازير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، ما يتم تداوله عن دخول ميليشيا الحوثي وسيطرتها على معسكر كوفل في مأرب باليمن دون مواجهات، مستشهدا بحكمة ابن عباد.

وقال السفير آل جابر في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رداً على تغريدة للصحفي جلال الشرعبي: "أخي جلال وكل من لديه صراعات سياسية حزبيه أو معارضة للشرعية، فاني أود أن اذكركم بحكمة ابن عباد: ’رَعْيُ الجِمال خَيْرٌ من رَعْي الخَنازِيْر، فالصراعات السياسية يمكن حلها بين اليمنيين بالحوار والأعراف القبلية لأنهم عرب أقحاح ويؤمنون بالدولة وحكم القانون بعكس الحوثي المدعوم من ايران".

وكان الصحفي جلال الشرعبي قال في تغريدته "الحوثيون يدخلون معسكر كوفل في مأرب قبل ساعات ويسيطرون على مخازن السلاح والمعدات دون مواجهات بعد انسحاب قوات الشرعية من المعسكر بإتجاه شبوة".

وكان الحوثيون شنوا أمس هجوماً اعتبر الأكبر من نوعه على محافظة مأرب من ثلاث جبهات شملت؛ صرواح، مجزر، قانية، قتل على إثرها 20 من عناصر الميليشيا الانقلابية وفق الإعلام العسكري للحكومة الشرعية.