شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يصدر البيان (رقم 1 ) حول معارك مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت القوات الحكومية مقتل أكثر من 20 حوثياً وجرح آخرين، امس الثلاثاء، في معارك بجبهة صرواح غربي محافظة مأرب (شرقي البلاد).

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين في عدة جبهات بصرواح مخلفة قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأوضح أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي وغارات مركّزة لطيران التحالف العربي استهدفت تعزيزات وتجمعات ومواقع للحوثيين.

وأسفر القصف بحسب البيان عن سقوط قتلى في صفوف الحوثيين بينهم قيادي ميداني إلى جانب سقوط عدداً من الجرحى، وتدمير آليات ومعدات قتالية.