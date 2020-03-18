شكرا لبحثكم عن خبر الجيش يصدر البيان (رقم 1 ) حول معارك مأرب والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت القوات الحكومية مقتل أكثر من 20 حوثياً وجرح آخرين، امس الثلاثاء، في معارك بجبهة صرواح غربي محافظة مأرب (شرقي البلاد).
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة ضد الحوثيين في عدة جبهات بصرواح مخلفة قتلى وجرحى في صفوفهم.
وأوضح أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي وغارات مركّزة لطيران التحالف العربي استهدفت تعزيزات وتجمعات ومواقع للحوثيين.
وأسفر القصف بحسب البيان عن سقوط قتلى في صفوف الحوثيين بينهم قيادي ميداني إلى جانب سقوط عدداً من الجرحى، وتدمير آليات ومعدات قتالية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يصدر البيان (رقم 1 ) حول معارك مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.