شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يشن 11 غارة على مواقع وتجمعات للمليشيا في صرواح بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

الخليج 365 ـ مأرب

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 18/آذار/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات الحوثيين في محافظة مرب شرقي البلاد.



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وقالت مصادر ميدانية لـ"الخليج 365" إن المقاتلات الحربية استهدفت بـ11 غارة مواقع وتجمعات حوثية في مديرية صرواح التي تشهد، منذ يوم أمس، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا.

وأكدت المصادر أن القصف الجوي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وشنت مليشيا الحوثي أكثر من هجوم متزامن للسيطرة على مواقع في المديرية إن أن قوات الجيش تمكنت من صد هجومات المليشيا