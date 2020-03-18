- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يشن 11 غارة على مواقع وتجمعات للمليشيا في صرواح بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
الخليج 365 ـ مأرب
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 18/آذار/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات الحوثيين في محافظة مرب شرقي البلاد.
وقالت مصادر ميدانية لـ"الخليج 365" إن المقاتلات الحربية استهدفت بـ11 غارة مواقع وتجمعات حوثية في مديرية صرواح التي تشهد، منذ يوم أمس، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا.
وأكدت المصادر أن القصف الجوي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وشنت مليشيا الحوثي أكثر من هجوم متزامن للسيطرة على مواقع في المديرية إن أن قوات الجيش تمكنت من صد هجومات المليشيا
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يشن 11 غارة على مواقع وتجمعات للمليشيا في صرواح بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.