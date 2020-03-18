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التحالف يشن 11 غارة على مواقع وتجمعات للمليشيا في صرواح بمأرب

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اليمن العربي ـ مأرب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

التحالف يشن 11 غارة على مواقع وتجمعات للمليشيا في صرواح بمأرب

الخليج 365 ـ مأرب

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 18/آذار/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات الحوثيين في محافظة مرب شرقي البلاد.

 

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وقالت مصادر ميدانية لـ"الخليج 365" إن المقاتلات الحربية استهدفت بـ11 غارة مواقع وتجمعات حوثية في مديرية صرواح التي تشهد، منذ يوم أمس، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا.

 

وأكدت المصادر أن القصف الجوي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

 

وشنت مليشيا الحوثي أكثر من هجوم متزامن للسيطرة على مواقع في المديرية إن أن قوات الجيش تمكنت من صد هجومات المليشيا

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