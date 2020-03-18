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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرار بإغلاق أسواق القات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
الخليج 365 ـ عدن
أصدرت وزارة الصحة في العاصمة في عدن، اليوم الأربعاء، بياناً بشان الإجراءات الاحترازية والتدابير والوقاية لمكافحة فيروس كورونا، و جاء فيه:
"الاخوة / قيادات المناطق العسكرية بالمحافظات:
استناداً الى الاجتماع الطارئ برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد ،بشأن اتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وبناءا على توصيات اللجنة الوطنية للطوارئ من اجل سلامة وصحة جميع ابناء الشعب اليمني.
وعليه:
يتم اغلاق اسواق القات في جميع المحافظات ابتداءاً من يوم الخميس الموافق 19/ 3 / 2020م، وذلك لان للحفاظ على سلامة المواطنين كما ننوه جميع النقاط في المحافظات الجنوبيه بعدم دخول اي سيارة محملة قات ومن يخالف يتحمل المسوؤلية الكاملة "
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