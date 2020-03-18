حلقة نقاشية في حضرموت حول تهديد سوسة النخيل الحمراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

حضرموت - الخليج 365

لمناقشة تهديد سوسة النخيل،نظمت وحدة تنسيق برنامج نظم معلومات الأمن الغذائي والإنذار المبكر بمكتب التخطيط والتعاون الدولي، بالتنسيق مع مكتب الزراعة والري بالوادي والصحراء اليوم، حلقة نقاشية حول تهديد سوسة النخيل الحمراء وأثرها في تهديد الأمن الغذائي من التمور في وادي حضرموت بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة الفاو.



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ووفق وكالة الأنباء الرسمية سبأ، أكد وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، أهمية الورشة التي تستهدف 14 مشاركا من المتخصصين، معربا عن أمله في الوقوف بجدية لتحديد التحديات التي تواجه المزارعين، لايجاد معالجة مناسبة للمشكلة.

ودعا الى تقديم المساعدة اللازمة للمزارعين من خلال زيادة الوعي بين أوساطهم، مؤكدا حرص السلطة المحلية للمساهمة في إنجاح عمل ومهام هذه الوحدة بما يساهم في إحداث نهضة زراعية شاملة.