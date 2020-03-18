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محلية تعز تقر إغلاق النوادي والصالات والحدائق وإعادة توزيع الأسواق

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

محلية تعز تقر إغلاق النوادي والصالات والحدائق وإعادة توزيع الأسواق

تعز - الخليج 365

ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ، أقرت السلطة المحلية بمحافظة تعز خلال لقاء موسع، اليوم، إغلاق الحدائق والنوادي والصالات وإعادة توزيع الأسواق بمدينة تعز والمدن الثانوية بالمديريات المحررة.

 

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وشدد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، على أهمية التزام الجهات المختصة بتوجيهات الحكومة وتنفيذ قرارات السلطة المحلية في تعز، طبقاً للوكالة الرسمية "سبأ".

 

من جانبها أكدت وكيلة محافظة تعز للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبدالحق، على أهمية الوقاية ونشر التوعية بين أوساط المواطنين.

 

من جهته استعرض مدير عام مكتب الصحة والسكان في تعز الدكتور عبدالرحيم السامعي، استعدادات وإجراءات مواجهة الوباء، وكذا الإمكانيات والاحتياجات التي ينبغي توفيرها على وجه السرعة وتشمل إنشاء مركزي عزل للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

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