اخبار الخليج / اخبار اليمن

شرطة المهرة تضبط عصابة حشيش وممنوعات

0 نشر
المهرة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة المهرة تضبط عصابة حشيش وممنوعات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

شرطة المهرة تضبط عصابة حشيش وممنوعات

المهرة - الخليج 365

داهمت شرطة المهرة أوكار ضمن حملة أمنية وضبطت عصابة حشيش.

 

 

Advertisements

وفي التفاصيل، ضبطت شرطة محافظة المهرة، عصابة حشيش وممنوعات، بعد مداهمة عدد من الاوكار في إطار الحملة الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية.

 

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية المداهمة أسفرت عن ضبط عدد من الاشخاص مع كميات من حبوب الكبتاجون ومادة الحشيش المخدر وتم تحرير محاضر ضبط بالمضبوطات وتحريزها وفق القانون.

 

وأكد المصدر أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطين وإحالتهم الي النيابة تمهيدا لمحاكمتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة المهرة تضبط عصابة حشيش وممنوعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا