شرطة المهرة تضبط عصابة حشيش وممنوعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

المهرة - الخليج 365

داهمت شرطة المهرة أوكار ضمن حملة أمنية وضبطت عصابة حشيش.



Advertisements

وفي التفاصيل، ضبطت شرطة محافظة المهرة، عصابة حشيش وممنوعات، بعد مداهمة عدد من الاوكار في إطار الحملة الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية المداهمة أسفرت عن ضبط عدد من الاشخاص مع كميات من حبوب الكبتاجون ومادة الحشيش المخدر وتم تحرير محاضر ضبط بالمضبوطات وتحريزها وفق القانون.

وأكد المصدر أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطين وإحالتهم الي النيابة تمهيدا لمحاكمتهم.