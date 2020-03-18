شاهد العرافة اللبنانية العالمية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ تكشف (بالاسم) الدولة التي تقف وراء انتشار كورونا وتفجر مفاجأة بشأن موعد انتهائه والطبيب العربي المعجزة الذي سينقذ العالم

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يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/18 الساعة 02:42 مساءً (العين أونلاين_متابعات )

بعد حادثة فرنسا.. ابنة الملك سلمان تخرج عن صمتها وتكشف معلومات سرية عن والدها وولي عهده Advertisements خطير جداً.. 5 أطعمة لا تضعها ابدا في الثلاجة لانها ستقضي عليك وعلى افراد عائلتك.. شاهد؟ عاجل قرار تاريخي الملك سلمان سبب صدمة كبيرة لكل الوزراء السعوديين وقلب الامور في المملكة راسا على عقب ( نص القرار الملكي ) عاجل أخيرآ : الصين تفجر قبل قليل مفاجأة طبية سارة للعالم .. وتزف خبر سار لأصحاب هذه الفصيلة بشان إصابة بفيروس كورونا (تفاصيل حصرية وهامة)

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