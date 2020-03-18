شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الزنداني يزلزل العالم ويعلن عن توصل الى علاج فعال للقضاء على كورونا نهائياً.. اعرف عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن محمد عبدالمجيد الزنداني، إنه توصل إلى علاج ناجح يقضي على فيروس كورونا المستجد، الذي اصبح جائحة يهدد العالم.



وكتب على صفحته بالفيسبوك؛ " بعد إلحاح الكثير من الأصدقاء عليّ بالسؤال عن مسألة التوصّل للقاح خاص بعلاج كورونا فإننا بفضل الله وتوفيقه قد توصلنا لعلاج ناجع يقضي على الفيروس".

جديد "الخليج 365"

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أعلن محمد عبدالمجيد الزنداني، إنه توصل إلى علاج ناجح يقضي على فيروس كورونا المستجد، الذي اصبح جائحة يهدد العالم.



وكتب على صفحته بالفيسبوك؛ " بعد إلحاح الكثير من الأصدقاء عليّ بالسؤال عن مسألة التوصّل للقاح خاص بعلاج كورونا فإننا بفضل الله وتوفيقه قد توصلنا لعلاج ناجع يقضي على الفيروس".