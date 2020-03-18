شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الزنداني يزلزل العالم ويعلن عن توصل الى علاج فعال للقضاء على كورونا نهائياً.. اعرف عليه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن محمد عبدالمجيد الزنداني، إنه توصل إلى علاج ناجح يقضي على فيروس كورونا المستجد، الذي اصبح جائحة يهدد العالم.
وكتب على صفحته بالفيسبوك؛ " بعد إلحاح الكثير من الأصدقاء عليّ بالسؤال عن مسألة التوصّل للقاح خاص بعلاج كورونا فإننا بفضل الله وتوفيقه قد توصلنا لعلاج ناجع يقضي على الفيروس".
جديد "الخليج 365"
أعلن محمد عبدالمجيد الزنداني، إنه توصل إلى علاج ناجح يقضي على فيروس كورونا المستجد، الذي اصبح جائحة يهدد العالم.
وكتب على صفحته بالفيسبوك؛ " بعد إلحاح الكثير من الأصدقاء عليّ بالسؤال عن مسألة التوصّل للقاح خاص بعلاج كورونا فإننا بفضل الله وتوفيقه قد توصلنا لعلاج ناجع يقضي على الفيروس".
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