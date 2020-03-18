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كتبت ياسمين التهامي في الأربعاء 18 مارس 2020 01:59 مساءً - عاجل : الصين تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم ..لا تأكل لحم هذا الحيوان حتى لو كنت ستموت جوعا، لأنك ستصاب مباشرة بفيروس كورونا القاتل انت وعائلتك "شاهد صورة الحيوان"

كشف باحثون صينيون أن آكل النمل الحرشفي، وهو حيوان من الثدييات يجري الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلاً وسيطاً محتملاً لفيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 2165 شخص في الصين. ووفق ما أوردته وكالة "رويترز"، قالت جامعة جنوب الصين الزراعية التي قادت البحث، في بيان، بموقعها على الإنترنت: هذا الاكتشاف الأخير سيكون ذا أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على منشأ الفيروس. Advertisements

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