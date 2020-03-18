شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : تمديد فتح منفذ الوديعة : حتى الساعة الثانية عشر مساء اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهدوا : الداعية السعودي الشهير المغامسي يفجر مفاجاة ترعب جميع حكام الخليج .. ويكشف عن شيء خطير قادم من اليمن اشد خطرا ورعبا من فيروس كورونا فيروس كورونا : يجتاح بشكل مرعب ومستمر دون توقف حتي الحظة أكثر من 140 دولة حول العالم باستثناء 5 دول عربية لم يدخلها.. وهذا هو السبب! وردنا الان : المفكر الشهير عبد الله النفيسي يخرج عن صمته ويباغت كل حكام الحليج بهذه المفاجئة المدوية بشأن فيروس كورونا القاتل ناطق الجيش الوطني يكشف تفاصيل 24 ساعة من المعارك الدامية في جبهات ”صرواح“ و”المخدرة“ و”قانية“

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