شكرا لمتابعة خبر عن ناطق الجيش الوطني يكشف تفاصيل 24 ساعة من المعارك الدامية في جبهات ”صرواح“ و”المخدرة“ و”قانية“ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن عبده مجلي، إن قوات الجيش شنت، ليوم امس الثلاثاء، هجمات مباغتة على عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثي المتمردة، في جبهات صرواح والمخدرة وقانية.

وأكد العميد مجلي في تصريح لـ“سبتمبر نت”، أن العمليات الهجومية تأتي ردا على تصعيد المليشيا الحوثية، لافتا إلى أنها تكبدت خسائر كبيرة في الأروح والعتاد، بالإضافة إلى القبض على عدد من عناصرها.

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وأوضح ان ”المعارك متواصلة في جبهات صرواح، والمخدرة، وقانية، وسط تقهقر المليشيا الحوثية، وانهيارات في صفوفها”.

وبين أن المعارك تزامنت مع قصف مكثف من مدفعية الجيش، وغارات لمقاتلات التحالف العربي، على مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، كبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأشار العميد مجلي إلى أن مليشيا الحوثي، قامت بإطلاق الصواريخ على الأحياء السكنية بمدينة مأرب، مما تسبب في استشهاد عددا من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، علاوة على تدمير عددا من المنازل والمحلات التجارية، و السيارات.

ولفت ناطق القوات المسلحة أن تلك الانتهاكات الحوثية تعد جرائم ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني.

وأكد العميد مجلي في ختام تصريحه أن القوات المسلحة ستستمر في استكمال التحرير للوطن ولن تتخلى عن العهد الذي قطعته بالدفاع عن الشرعية والثورة والجمهورية وحمايه المكتسبات الوطنية.