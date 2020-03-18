شكرا لقرائتكم خبر عن هام .. نتائج مبشرة وسارة من شركة تصنيع أدوية في هذه الدولة القوية حول لقاح يقضي تماما على كورونا وملايين الجرعات قيد التجهيز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - < >أعلنت مجموعة أدوية فرنسية أن دواء تنتجه ويستخدم في علاج المصابين بالملاريا، برهن عن "نتائج واعدة" في معالجة مصابي فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وأجرت مجوعة "سانوفي" الدوائية الفرنسية دراسة على عقار "بلاكنيل"، المضادّ للملاريا الذي تنتجه وجاءت نتائجه مبشرة للغاية في علاج المصابين بفيروس كورونا حسبما أوضحت الشركة على لسان المتحدث باسمها لوكالة فرانس برس مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ المجموعة الدوائية مستعدّة للتعاون مع السلطات الفرنسية "لتأكيد هذه النتائج

وقالت مجوعة "سانوفي" الدوائية الفرنسية الثلاثاء أنّها أنه في ضوء النتائج المشجعة للدراسة التي أجرتها على هذا الدواء فإنها مستعدة لأن تقدّم للسلطات الفرنسية ملايين الجرعات من عقار "بلاكنيل"، مشيرة إلى أنّ هذه الكميّة كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل.

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و"بلاكنيل" هو عقار مكوّن من جزيئات "هيدروكسي كلوروكين" ويستخدم منذ عقود في معالجة الملا ريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل.

و أجرى البروفسور ديدييه راوول، مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا أجرى تجربة سريرية على 24 مريضاً بفيروس كورونا المستجدّ، أظهرت أنّ هذا العقار يمكن أن يُساهم في القضاء على فيروس كورونا المستجدّ فقد اختفى الفيروس من أجسام ثلاثة أرباع هؤلاء بعد ستّة أيام على بدء تناولهم العقار.

وكانت المتحدّثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيث ندياي قالت في وقت سابق إنّ هذه التجربة السريرية "واعدة" وسيتم إجراء المزيد منها على عدد أكبر من المرضى.

وقالت المتحدثة الفرنسية إنّ التجارب السريرية المقبلة ستجري مع فريق مستقلّ عن البروفسور (ديدييه) راوول"، مشدّدة في الوقت نفسه على أنّه في هذه المرحلة "ليس لدينا أيّ دليل علمي" على أنّ هذا العلاج فعّال.

من جهته أكد وزير الصحّة أوليفييه فيران خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف انه اطلع على النتائج وأعطى الإذن لكي تُجري فرق أخرى، في أسرع وقت، تجربة أشمل على عدد أكبر من المرضى معربا عن أمله في أن "تؤكّد هذه التجارب الجديدة النتائج المثيرة للاهتمام التي حصل عليها البروفسور راوول، مشدّدا في الوقت ذاته على الأهمية المطلقة لأن يكون أي قرار يتّصل بسياسة عامة في مجال الصحّة مبنياً على بيانات علمية موثوقاً بها وعمليات تحقّق لا لُبس فيها".

ويدعو العديد من الخبراء إلى توخّي الحذر في غياب المزيد من الدراسات ويحذّرون من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة، ولا سيّما في حالات الجرعات الزائدة.