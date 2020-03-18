شكرا لقرائتكم خبر عن هام جدا .. لن تصدق أن خرافات صادمة عن كورونا يثبتها العلم وينفيها وهذه أكثر معلومة صادمة ينكرها الأطباء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - < >

مع انتشار فيروس كورونا في العالم خلال الفترة الحالية، نسمع العديد من الخرافات حول هذا المرض والتي يجب التوقف عن تصديقها

أخبار جديدة من الخليج 365:​

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هناك الكثير من المعلومات التي تدور حول فيروس كورونا المنتشر حول العالم في الفترة الحالية، ولذلك يجب معرفة ما هو صحيح وما هو غير صحيح للمساعدة في الحفاظ على الصحة وتفادي أي مخاطر يسببها هذا الفيروس.

فيما يلي أشهر الخرافات حول فيروس كورونا والحقائق الخاصة بها.

1- يمكنك منع الإصابة بفيروس كورونا

تقول هذه المعلومة أنه يمكن منع الإصابة بفيروس كورونا من خلال بعض العلاجات أو الأعشاب، وهي خرافة تروجها بعض الشركات المتخصصة في الأدوية والعقاقير أو الأعشاب الطبيعية، حيث تقوم بتقديم أدوية لمعالجة هذا الفيروس.

لكن في الحقيقة، لم يتوفر حتى الان أي علاج أو دواء أو لقاح لفيروس كورونا، وفي حالة تعرض أي شخص للعدوى سوف يصاب بهذا المرض، ولا يوجد حول سوى اتباع الإجراءات الوقائية لتفادي حدوث العدوى بهذا الفيروس وأهمها غسل اليدين بطريقة صحيحة.

2- تساعد الكمامة في الوقاية من فيروس كورونا بشكل تام

تقول هذه المعلومة أن إرتداء الكمامة يساعد في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بشكل كامل، وذلك لأنها تقوم بتغطية المنطقة التي يمكن أن تحدث من خلالها العدوى، وهي الفم والأنف.

لكن في الحقيقة، منظمة الصحة العالمية توصي باستخدام الكمامة لمن يعاني من أعراض المرض أو السعال، أو الذين يختلطون مع مصابين مثل الطاقم الطبي، أو من بصدد السفر إلى أماكن يكثر فيها انتشار الفيروس.