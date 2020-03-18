شكرا لمتابعة خبر عن تركيا تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم.. مشروب رخيص الثمن ومتوفر في كل مكان..اياك ان تشربه انت او اي فرد في عائلتك حتى لو كنتم ستموتون عطشا لأنه سيصيبكم بفيروس كورونا القاتل.. شاهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تركيا تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم.. مشروب رخيص الثمن ومتوفر في كل مكان..اياك ان تشربه انت او اي فرد في عائلتك حتى لو كنتم ستموتون عطشا لأنه سيصيبكم بفيروس كورونا القاتل.. شاهد

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كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم.. مشروب رخيص الثمن ومتوفر في كل مكان..اياك ان تشربه انت او اي فرد في عائلتك حتى لو كنتم ستموتون عطشا لأنه سيصيبكم بفيروس كورونا القاتل.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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