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صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب في السعودية يثير الرعب والهلع في كافة مدن المملكة ويتسبب في كارثة مروعة أسوأ من فيروس كورونا القاتل..لن تصدق مافعله وما هي جنسيته



شاركت عدة جهات حكومية سعودية ، في مداهمة مستودع لعمالة مخالفة ، تم استخدامه لجمع المعقمات منتهية الصلاحية ، ليتم طمس التواريخ القديمة وكتابة تواريخ حديثة لإنتاجها قبل طرحها في الأسواق.

وتفصيلا نشر الإعلامي فيصل عبد الكريم ، مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر ، يوثق ضبط كمية كبيرة من من المعقمات منتهية الصلاحية داخل المستودع، حيث تقوم العمالة المخالفة بتجميعها وتغيير تواريخ إنتاجها، ثم يطرحونها في الأسواق مرة أخرى؛ بسبب الطلب العالي عليها في الوقت الحالي، في ظل سعي المواطنين والمقيمين للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

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مغترب في السعودية يثير الرعب والهلع في كافة مدن المملكة ويتسبب في كارثة مروعة أسوأ من فيروس كورونا القاتل..لن تصدق مافعله وما هي جنسيته

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وضمت حملة المداهمة كل من وزارتي التجارة والصحة، والهيئة العامة للغذاء الدواء، والهيئة العامة للجمارك، إضافةً إلى الفرق الأمنية.

وقال فيصل عبد الكريم إن المستودع ضبط به نحو 11 من العمالة المخالفة من الجنسية الآسيوية وكان يديره وافد مصري ، وبدأ في شرح كيفية طمس تواريخ الإنتاج القديمة وطباعة أخرى حديثة بواسطة ماكينة ليزر .

واضاف "قبل قليل مع مراقبي وزارات التجارة والصحة، وهيئات الغذاء الدواء والجمارك والحملة الأمنية، مداهمة لوكر صخم يجمعون فيه معقمات منتهية الصلاحية ثم يزورون تواريخ جديدة ويطرحونها في الاسواق بسبب الطلب العالي بالوقت الراهن.

استنفار كل الجهات بهذا الوقت ضد هذه الممارسات نشكرهم عليه. "