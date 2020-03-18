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صنعاء - ياسمين الخيامي - فيروس كورونا القاتل يرعب تامر حسني ويثير جنونه ويدفعه للقيام بهذا العمل الصادم الذي صعق الشعب المصري واثار جنون كل الفنانين المصريين



عبر الفنان المصري تامر حسني عن غضبه مما يحدث، مؤكدا من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الإجازة التي أقرتها الحكومة جاءت بهدف الحفاظ على الشعب وحصر المرض دون انتشاره.

لكنه لا يفهم كيف يتعاطى البعض مع الأمر وكأنه نزهة، واستغلالهم للإجازة التي فرضتها الحكومة في التنزه ومغادرة المنزل بصحبة أطفالهم.

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وطالب المطرب المصري الجميع بتأمين أنفسهم واحتياجاتهم المنزلية، مطالبا المقتدر أن يساهم في توفير احتياجات غير المقتدر، لأن الظروف المحيطة في الوقت الحالي صعبة، مطالبا الدولة بفرض حظر التجول.

إلا أنه بعد مرور ساعة أجرى تامر حسني تعديلا على ما كتبه، حيث حذف الجزء الخاص بمطالبته للدولة المصرية فرض حظر التجول، دون أن يكتب توضيحا للأمر.

وخاطب حسني البعض قائلا "يا جماعة ده وباء عالمي مش وقفة العيد.. وحرصنا ده هيخلينا نخلص منه إن شاء الله بدري جدا.. والرحمة مطلوبة من كل الناس اللي مشغلين ناس بيومية انهم يحافظوا الفترة دي على أجورهم ومراعات ظروفهم".

وفي النهاية طالب تامر حسني التجار بعدم زيادة الأسعار ومراعاة غيرهم، خاصة من يقومون ببيع الأدوات الخاصة بالوقاية والتعقيم، على أن يلتزم الجميع بالحيطة والحذر.

كما ألغى تامر حسني كافة حفلاته وجولاته الغنائية في شهري مارس وإبريل، بسبب ما يمر به العالم من تفش لوباء فيروس كورونا، مطالبا الجميع باتخاذ كافة الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامتهم.