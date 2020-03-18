في إطار الحملة الأمنية.. أمن المهرة يضبط عصابة ترويج مخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، على عصابة مجموعة من المطلوبين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة.



وذكر "المركز الإعلامي بالمهرة" أن " الأمن قام بمداهمة عدد من الأوكار، التي تقوم بالترويج للمخدرات، وذلك في إطار الحملة الأمنية التي تقوم بها إدارة الأمن حالياً".



وأوضح "بأن عملية المداهمة، أسفرت عن ضبط عدد من الاشخاص، مع كميات من حبوب الكبتاجون ومادة الحشيش المخدر".



وأشار إلى "أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المضبوطين ،وإحالتهم الي النيابة، تمهيدا لمحاكمتهم لنيل جزائهم".



يأتي ذلك في ظل اجراءات أمنية لمكافحة الجريمة في المهرة وتثبيت الأمن والقانون بالمحافظة.



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