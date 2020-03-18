شكرا لقرائتكم خبر عن احذر منها.. هذه الـ7 الاشياء هي السبب الرئيسي للفشل الكلوي القاتل والمرعب.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قد يعانى الكثير من الأشخاص بمشاكل فى الكلى، ويرجع ذلك لاتباع عدد من الأخطاء التى يفعلها البعض. وفى هذا الصدد يقول الدكتور بدوى لبيب أستاذ أمراض الكلى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هناك بعض الأخطاء التى يقوم بها بعض الأشخاص تشكل ضررا على الكلى وهى الآتى: جديد "الخليج 365" Advertisements 1.الإكثار من تناول الأطعمة المملحة والمخللات ينتج عنها ترسب الأملاح فى الجسم وتكون الحصوات. 2. الإفراط فى استخدام المسكنات فأنها تشكل ضغطا على الكلى، وتسبب تلف شديد لكل من الكلى والكبد. 3. شرب المشروبات الغازية بشكل مستمر فأنها تحتوى على مواد تؤثر سلبا على كفاءة الكلى. 4.تناول الكثير من السكريات والسعرات الحرارية العالية والأطعمة الغنية بالمواد المصنعة فأنها تسبب إجهاد على الكلى مما تعيق من وظيفتها. 5. قلة شرب الماء ينتج عنها تراكم الكثير من المواد والأملاح فى الجسم فتتكون على هيئة حصوات بالكلى. 6. شرب الكثير من الشاى والقهوة، فإن الكافيين يزيد من ضغط الدم وتشكل ضغطا على الكليتين. 7. الاحتفاظ بالبول لفترة طويلة لقيامك ببعض الأشياء فهذا يشكل ضررا على المثانة ويزيد من ضغط البول فينتج عنه الإصابة بحصوات الكلى أو فشل كلوى.

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