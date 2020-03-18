شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق لهذا السبب الصادم.. هذا الرجل يشرب نصف لتر من بوله يومياً منذ ثلاث سنوات.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المواطن البريطاني فابيان فاركوارسون البالغ من العمر 37 عاماً، أنه يواظب على شرب بوله يومياً منذ ثلاث سنوات، بعد قراءة عدّة تقارير ودراسات حول الفوائد الصحية المزعومة للبول على الانترنت.

وزعم فاركوارسون الذي يعمل كمصمم ديكور داخلي أنه عانى من العديد من آلام المعدة ولكن الأطباء لم يقدموا له أي علاجات جديدة، فاضطر إلى تغيير نظامه الغذائي وبدأ كل يوم بشرب نصف لتر من "البول الطازج".

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وأكدّ انه كلما شرب ما بين 300 و400 مللتر من البول فانه لا يعود يشعر بالعطش، الامر الذي يجعله يشعر بصحة أكثر وسعادة وذكاء.

ووفق موقع "مترو" صرّح فابيان فاركوارسون: "لقد كان طعمه يشبه المذاق المرّ في البداية، كان قويًا للغاية ولكن ليس طعمًا فظيعًا ولم أجد مشكلة في إنهاء الزجاجة أول مرّة".

وأضاف فابيان: "بعد حوالي نصف ساعة بدأت أشعر بنشاط وكنت متفاجئًا بالطاقة التي امتلكتها".

فاركوارسون الذي يشبّه طعم البول بالـ"بيرة المرّة" اختار هذه العادة الغريبة في بحثه عن علاجات بديلة لآلام معدته منذ سنة 2013.