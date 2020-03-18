القوات الجنوبية بالضالع تفشلل تسللا للمليشيا في مريس وتستهدف ثكنات عسكرية في الفاخر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

الضالع - الخليج 365

أفشلت وحدات القوات الجنوبية المشتركة، تسللا لعناصر المليشيات الحوثية في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع.



وبحسب النقيب شكري الحوشبي، فإن طلائع مقاتلي اللواء "الثاني" مقاومة جنوبية بقيادة العقيد "محمد علي محسن" تسندها وحدات عسكرية جنوبية أفشلت عملية تسلل لمليشيات الحوثي صوب مواقع القوات الجنوبية في قطاع القلب لجبهة مريس.

وطبقا للنقيب الحوشبي، فإن أبطال اللواء الثاني مقاومة أجبروا عناصر المليشيات على التراجع صوب ثكناتهم السابقة في القهرة و سون، مشيرا إلى ان عبوة ناسفة انفجرت في محيط ثكنات المليشيات بعد فشل عملية التسلل بلحظات.

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وأفاد أركان حرب اللواء السادس صاعقة العميد ركن أحمد بن أحمد الفقيه، في حديث مع المركز الإعلامي لجبهة الضالع، بأن وحدات الدروع الجنوبية استهدفت ثكنات المليشيات الحوثية في الصولية و حبيل السماعي غربي الضالع.

وأضاف أيضا، أن عملية الإستهداف التي نفذتها وحدة متخصصة من سلاح المدفعية الجنوبية أتت بعد معلومات استخباراتية مسبقة و تكللت بالنجاح، مدمرة مدفعية ثقيلة نصبتها المليشيات هناك.

هذا و أوضح قائد اللواء الخامس مقاومة جنوبية العقيد محمود البتول، أن حالة من الهدوء و الترقب تخيم على الأجواء في جبهة الأزارق جنوب غربي محافظة الضالع.

من دوره أشار مصدر قيادي في اللواء السابع صاعقة، بأن حالة الهدوء المشوب بالحذر الشديد تتسيد أجواء الجبهات المشتعلة في صبيرة و بتار و محيط معسكر الجب الإستراتيجي جنوب غربي مديرية قعطبة، مؤكدا جهوزية القوات الجنوبية لمواجهة أي تصعيد محتمل من قبل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

و تحدث قائد اللواء الرابع مقاومة العقيد أوسان علي الشاعري، وفق المركز الإعلامي لجبهة الضالع، موضحا بأن حالة من الهدوء المشوب بالحذر تخيم على تفاصيل موقف في جبهة الفاخر الإستراتيجية شمال غربي الضالع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أبطال القوات الجنوبية المشتركة متأهبين و بكامل الجهورية للتعامل مع أي حالة عسكرية وفقا لمقتضيات الأوضاع بجبهة الفاخر خاصة، و الضالع بشكل عام.