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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غلاب: خسائر الإخوان في اليمن ستتراكم كتنظيم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
صنعاء - الخليج 365
اعتبر وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، اليوم الأربعاء، أن "خسائر الإخوان في اليمن ستتراكم كتنظيم".
وأضاف غلاب في تغريدة بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" وسيحقق بعضهم كافراد وتكوينات ارباح كثيرة ومغانم واسعة".
وتابع "ومنها يتجرعون خسائر، ولو بعد حين، والمشكلة ليست في من ضدهم".
ومضى "بل من عند انفسهم وأخطائهم ولكنهم لا يفقهون، هم وراء كل ما سينالهم من وبال ولكنهم يبررون، ولا يعقلون
وباليمني، دبور محلق فوق رؤؤسهم".
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