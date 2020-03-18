مركز حقوقي يوثق 37 انتهاكاً حوثياً بتعز خلال فبراير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

تعز - الخليج 365

وثق «مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان» (منظمة مجتمع مدني، مقره الرئيسي تعز)، 37 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان طالت مدنيين بمحافظة تعز خلال شهر فبراير (شباط) المنصرم 2020.



وقال في تقريره، إن «فريقه الميداني استطاع توثيق مقتل 7مدنيين بينهم 3 أطفال، تسببت ميليشيا الحوثي بمقتل 4 منهم؛ حيث قتل طفلان جراء انفجار عبوة ناسفة، وقتل طفل آخر برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي، وقتل مدني برصاص مباشر للميليشيات، فيما تسبب مسلحون خارج إطار الدولة بمقتل مدني واحد برصاص مباشر وقتل مسلحون مجهولون مدنيين آخريين».

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وأضاف أن الفريق رصد «إصابة 4 مدنيين بينهم طفل وامرأتان، تسببت ميليشيا الحوثي بإصابة 3 منهم برصاص مباشر، فيما أصيبت امرأة برصاص مسلحين خارج إطار الدولة، إضافة إلى توثيق حالة اختطاف وإخفاء قسري ارتكبها مسلحون مجهولون في 25 فبراير الماضي؛ حيث قاموا باختطاف أسامة عبد الله حسن المزهدي مسؤول الشؤون المالية التابع للواء 35 مدرع، وتم أخذه إلى جهة مجهولة».

كما رصد الفريق «وقوع 24 حالة انتهاك لممتلكات عامة وخاصة، ورصد حالتين طالتا ممتلكات عامة حيث استولت ميليشيا الحوثي على مقبرة، فيما اقتحم أفراد مسلحون في الجيش مكتب الأحوال المدنية وقاموا بنهبه». ووثق «22 حالة انتهاك لممتلكات خاصة؛ حيث فجر الحوثيين منزلا، وتضرر منزلان بشكل جزئي، وتم تدمير مركبتين وتضرر 3 مركبات جزئيا جراء قصف ميليشيات الحوثي».

وتطرق التقرير إلى الأوضاع التي تعيشها تعز، والذي يعد الأسوأ على مستوى اليمن، جراء الحصار المفروض من قبل ميليشيا الحوثي، منذ خمسة أعوام، وتداعيات الحرب وندرة الحملات الإغاثية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والاحتياجات الضرورية للحياة، إضافة إلى تفاقم الأوضاع الصحية وانتشار حمى الضنك خصوصاً في الساحل الغربي، وقرية المحاوي التي أصيبت بالوباء بشكل كلي.