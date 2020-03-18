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مليشيات الحوثي تسخر المساجد في إب لحشد المقاتلين صوب الضالع

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

مليشيات الحوثي تسخر المساجد في إب لحشد المقاتلين صوب الضالع

إب - الخليج 365

استخدمت مليشيات الحوثي المساجد ودور العبادة لحشد المقاتلين صوب جبهة الضالع ، بعد الخسائر التي منيت بها الجماعة خلال الفترات الماضية .

 

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ونقل موقع "الخليج "  عن مصدر محلي قوله :تستغل ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية، المساجد في مدينة إب، شمال اليمن، لحشد المقاتلين إلى جبهات القتال في محافظة الضالع.

 

وقال الموقع، كما ألزمت الجماعة الحوثية، القبائل بإرسال أبنائها طواعية للقتال في جبهات الضالع.

 

يأتي ذلك مع استماتة الميليشيات الحوثية الانقلابية في مواصلة الدفع بالتعزيزات بالأفراد المقاتلين والأسلحة المختلفة من جبهات القتال في نهم شرق صنعاء ومحافظة مأرب إلى جبهات القتال في الضالع، وذلك رغم تلقي الميليشيات هزائم وضربات متتالية وخسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

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