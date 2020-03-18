عبداللطيف السيد يوجه رسالة هامة للجنوبيين المتواجدين في قوات الشرعية بشقرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

وجه القائد العام لقوات الحزام الأمني والتدخل السريع في محافظة أبين العميد عبداللطيف السيد دعوة أخوية لكافة الأفراد والضباط من ابناء الجنوب المنخرطين في قوات الشرعية بمنطقة شقرة بالالتحاق في صفوف القوات المسلحة الجنوبية والنأي بأنفسهم من صفوف هذه القوات.



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وأكد العميد السيد ان أبواب وقلوب اخوتهم في القوات المسلحة الجنوبية مفتوحة لكل من يريد العودة إلى صف اخوانه ابناء الجنوب للدفاع عن الأرض والعرض وتراب الوطن الغالي ضد أي مؤامرات، وبناء وطن جنوبي يتسع للجميع.

وبحسب بيان صادر عن دائرة التوجيه لألوية الدعم والإسناد قفد دعا السيد، كافة الأفراد من ابناء الجنوب الملتحقون بجيش الشرعية في شقرة إلى العودة لحضن الجنوب الذي يقدم يوميا التضحيات الكبيرة لنيل تطلعاته وبناء دولة تحمي المواطن وتحافظ على حقوقه.