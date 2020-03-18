اخبار الخليج / اخبار اليمن

عبداللطيف السيد يوجه رسالة هامة للجنوبيين المتواجدين في قوات الشرعية بشقرة

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبداللطيف السيد يوجه رسالة هامة للجنوبيين المتواجدين في قوات الشرعية بشقرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

عبداللطيف السيد يوجه رسالة هامة للجنوبيين المتواجدين في قوات الشرعية بشقرة

متابعات_الخليج 365

وجه القائد العام لقوات الحزام الأمني والتدخل السريع في محافظة أبين العميد عبداللطيف السيد دعوة أخوية لكافة الأفراد والضباط من ابناء الجنوب المنخرطين في قوات الشرعية بمنطقة شقرة بالالتحاق في صفوف القوات المسلحة الجنوبية والنأي بأنفسهم من صفوف هذه القوات.

 

Advertisements

وأكد العميد السيد ان أبواب وقلوب اخوتهم في القوات المسلحة الجنوبية مفتوحة لكل من يريد العودة إلى صف اخوانه ابناء الجنوب للدفاع عن الأرض والعرض وتراب الوطن الغالي ضد أي مؤامرات، وبناء وطن جنوبي يتسع للجميع.

 

وبحسب بيان صادر عن دائرة التوجيه لألوية الدعم والإسناد قفد دعا السيد، كافة الأفراد من ابناء الجنوب الملتحقون بجيش الشرعية في شقرة إلى العودة لحضن الجنوب الذي يقدم يوميا التضحيات الكبيرة لنيل تطلعاته وبناء دولة تحمي المواطن وتحافظ على حقوقه.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبداللطيف السيد يوجه رسالة هامة للجنوبيين المتواجدين في قوات الشرعية بشقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا