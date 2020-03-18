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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن .. إدارة مستشفى الأمل ترفض تحويله إلى محجر صحي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
رفضت إدارة مستشفى الأمل لعلاج الأورام السرطانية في مدينة البريقة بالعاصمة عدن، تحويل المستشفى إلى محجر صحي للمصابين بفيروس كورونا .
وزعمت إدارة المستشفى أنها تواجه ضغوطات شديدة جداً من بعض الافراد والادارات في مكتب الصحة بعدن مع غيره من الجهات لقلب مديرية البريقة إلى منطقة موبؤة .
وجاء في في بيان الإدارة "نحيطكم علما اننا في ادارة المشروع رافضون رفض قاطع لذلك ، وندعوكم الى سرعة التحرك لحماية مدينتكم واسركم من تحويل مدينتكم الى مقبرة جماعية ، والتصدي لمثل هذا الامر ، والوقوف امام كل من يحاول ذلك" .
وأضاف "ونحن بهذا النداء نخلي مسؤليتنا امام الله ، وندعو الجميع لسرعة التحرك ، قبل وقوع الكارثة وانتشار الوباء في المنطقة" .. داعياَ إلى التحرك من قبل اهل المدينة وساكنيها الى المديرية لرفض الامر والى المستشفى لحمايته .
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