عدن .. إدارة مستشفى الأمل ترفض تحويله إلى محجر صحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

رفضت إدارة مستشفى الأمل لعلاج الأورام السرطانية في مدينة البريقة بالعاصمة عدن، تحويل المستشفى إلى محجر صحي للمصابين بفيروس كورونا .



وزعمت إدارة المستشفى أنها تواجه ضغوطات شديدة جداً من بعض الافراد والادارات في مكتب الصحة بعدن مع غيره من الجهات لقلب مديرية البريقة إلى منطقة موبؤة .

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وجاء في في بيان الإدارة "نحيطكم علما اننا في ادارة المشروع رافضون رفض قاطع لذلك ، وندعوكم الى سرعة التحرك لحماية مدينتكم واسركم من تحويل مدينتكم الى مقبرة جماعية ، والتصدي لمثل هذا الامر ، والوقوف امام كل من يحاول ذلك" .

وأضاف "ونحن بهذا النداء نخلي مسؤليتنا امام الله ، وندعو الجميع لسرعة التحرك ، قبل وقوع الكارثة وانتشار الوباء في المنطقة" .. داعياَ إلى التحرك من قبل اهل المدينة وساكنيها الى المديرية لرفض الامر والى المستشفى لحمايته .