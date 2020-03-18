شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأسماء.. خسائر حوثية بشرية من أبناء إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020 إب - الخليج 365 تتواصل خسائر الحوثيين البشرية من أبناء محافظة إب، وسط اليمن، بينران القوات الحكومية في مختلف الجبهات.

Advertisements وأفادت مصادر محلية، بمصرع أحد عناصر مليشيا الحوثي المدعو نسيم علي الحكمي من أبناء مديرية القفر شمال محافظة إب، حيث لقي مصرعه بنيران القوات الحكومية. كما ذكرت المصادر، أن ستة من مليشيا الحوثي قتلوا أغلبهم أطفال، من أبناء مديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب، بينهم إثنين من قرية الصيحار وأربعة من منطقة "أييب"، وجميعهم لقوا مصرعهم بنيران القوات الحكومية بجبهة الجوف.

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