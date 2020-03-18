طبيب من إب يلمع نجمه في الصين بعد تفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

بكين إب - الخليج 365

لمع نجم طبيب من إب، منذ بدء تفشي وباء كورونا في الصين.



حيث لمع نجم الطبيب اليمني وإبن محافظة إب د.عمار البعداني يعيش في مدينة ايوو الصينية، وأسهم بفعالية بالكفاح جنباَ الى جنب مع آلاف الأطباء في مدينة ووهان مركز تفشي الوباء، كما يقدم نصائح واستشارات على وسائل التواصل الاجتماعي وبات يتمتع بشهرة واسعة على المستوى الدولي كمستشار في الحد من كورونا.

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وينحدر الطبيب عمار من مديرية بعدان في محافظة إب اليمنية ويعيش في الصين منذ أكثر من 20 عاماً، وقدم الى الصين للدراسة لأول مرة في عام 1996م، وبعد حصوله على الدكتوراه في الطب، واصل العمل في الصين، ومكنته سنواته الطويلة التي عاشها هناك من أن يتعرف جيدا على الثقافة الصينية ويندمج في المجتمع الصيني.

وظهر د. البعداني مؤخراً على وسائل الإعلام المختلفة بشكل لافت للحديث عن تجربته الملهمة في مكافحة كورونا وتقديم النصائح، ويقوم من وقت لآخر بتسجيل فيديو على صفحته بتويتر لتقديم النصائح ونشر سلسلة من التغريدات التي تنبه باستمرار لاتباع تعليمات معينة للسلامة من كورونا.

وأوضح الدكتور البعداني إن هناك آلاف اليمنيين الذين يعيشون في مختلف أنحاء الصين، وعشرات آلاف العرب الذين لايتحدث جميعهم الصينية جيداً، وبالتالي لايمكهنم الاعتماد كلياً على الإعلام الصيني، وهو مايدفع الكثير منهم للاتصال بالطبيب عمار والاستفسار منه عما يجهلونه بخصوص الفيروس.