شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يختطفون 3 مواطنين في إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020 إب - الخليج 365 اختطفت مليشيا الحوثي، 3 مواطنين بمحافظة إب، وسط اليمن.

Advertisements وذكرت مصادر "الخليج 365"،أن مليشيا الحوثي اختطفت المواطن "نشوان صالح الحمام" من الشارع العام بالقرب من مديرية أمن يريم بمدينة يريم شمال شرق إب، واقتاده لجهة مجهولة. كما اختطفت مليشيا الحوثي ثلاثة مواطنين بحادثين منفصلين في إب وتقتادهم إلى سجونها بمدينة إب، في ظل انتهاكات يومية تمارسها المليشيا بحق المواطنين بمختلف مديريات المحافظة.

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