مسلح حوثي يقتل امرأة ويصيب زوجها إصابة بالغة في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

إب - الخليج 365

أقدم مسلح متحوث على قتل امرأة وإصابة زوجها في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى وفلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.



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وقالت مصادر متطابقة إن مسلحاً يقاتل في صفوف مليشيا الحوثي أقدم على قتل امرأة وإصابة زوجها إصابة بليغة، نقل على إثرها الى المستشفى في منطقة شبان جنوب مدينة إب.

وبحسب المصادر إن الجاني المدعو "غازي الرعيوي" اختلف مع الضحية وزوجته حول حفر حفرة للمجاري لمنزل المجني عليه قاسم احمد ناجي بمنطقة شبان بمديرية جبلة، وقام بمنعه من عملية الحفر وتطور الخلاف حد عملية القتل.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية فوضى أمنية عارمة زادت معها حدة الجرائم اليومية وأعمال القتل والنهب ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة.