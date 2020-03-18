شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : ترامب يفاحئ الجميع ويزف بشرى سارة للعالم ويعلن عن العلاج الحقيقي والفعال الذي يقضي على "كورونا" نهائياً وهذا موعد نزوله ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تعمل على تطوير لقاحٍ ضد فيروس كورونا مشيراً إلى أنه لا يزال في مرحلة “السريرية”.

وعقد ترامب مؤتمراً صحفياً، الإثنين، في البيت الأبيض أكد خلاله على أن نتائج اللقاح الجديد “واعدة”، مضيفاً أن هناك محاولات للتخلص من فيروس كورونا بحلول شهر يوليو أو أغسطس من هذا العام.

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وأعرب ترامب عن ثقته في تقدم بلاده على أوروبا في إجراءات الوقاية واحتواء الفيروس، وتابع “سننظر في فرض عزل على بعض مناطق مصابة لكن ليس الآن، لم نقرر بعد بشأن مسألة العزل التام ونأمل أن لا نصل إلى هذا الحد”، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستغلق الحدود مع كل الدول التي تتعرض لانتشار كبير للفيروس.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه خضع بالفعل لاختبار الكشف عن فيروس كورونا، والذي أثبتت نتيجته أنه ليس مصاباً بالفيروس.