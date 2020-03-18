شكرا لقرائتكم خبر عن الصين غاضبة جداً من تصريح خطير لترامب حول فيروس كورونا قد يشعل حرباً كارثية بين البلدين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعربت الصين عن بالغ غضبها من تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي وصف فيه سلالة كورونا الجديدة بـ”الفيروس الصيني”.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، غين شوان، في مؤتمر صحفي عقده صباح الثلاثاء: “هذا التعليق يشوه صورة الصين، نحن غاضبون جدا ونرفضه بشدة”.

وأكد المسؤول الصيني، أن على الولايات المتحدة أن “تهتم بأمورها”.

ونشر ترامب، مساء الاثنين، تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، كتب فيها: “الولايات المتحدة تقدم دعما قويا للقطاعات التي تعرضت لتأثير أكبر من الفيروس الصيني، مثل الطيران. سنكون أقوى مما كنا عليه في أي وقت مضى!”.

ويمثل هذا الخلاف صفحة جديدة في توتر العلاقات بين البلدين، الذي تصاعد من جديد على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد أن نشر أحد المتحدثين باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، تغريدة باللغة الإنجليزية على حسابه في موقع “تويتر” قال فيها: “متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان.. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أمريكا مدينة لنا بتفسير”.

وردا على هذا التصريح، استدعت الخارجية الأمريكية السفير الصيني لدى واشنطن، تسوي تسيانكاي، بسبب ما وصفته بـ”الحملة الوقحة لتضليل المعلومات”.

ولاحقا، أعرب عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يانغ جيتشي، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن رفض بكين القاطع لأي محاولات أمريكية لتشويه سمعة الصين وتلطيخ جهودها في مكافحة فيروس كورونا، وأكد استعداد بلاده للتصدي للإجراءات الأمريكية.