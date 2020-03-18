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كتبت ياسمين التهامي في الأربعاء 18 مارس 2020 10:59 صباحاً - عــاجل :صحفي في «تعز» يؤكد إصابته بالفيروس القاتل :"كان "كورونا" إلي أسرع" Advertisements �ان "كورونا" إلي أسرع ..! يحيى البعيثي ابتهجت بقرار إيقاف الدراسة وتقديم موعد الاختيارات النهائية .. استأجرت شقة .. دفعت إيجار 3 أشهر .. وشهر ضمان .. ثالث يوم فاجئونا بقرار أشبه بملطام في الظلام .. "تعليق الدراسة والاختبارات إلى أجل غير معلوم" .

عدت مسرعا إلى صاحب العقار لإلغاء الإتفاق لكن الرجل صرف البيس كاملة .

ويومين وانا انتظر مجيئ قرارات جديدة تلغي الدراسة والإختبارات .. وهذه لن تعيد البيس بل ستضمن لي مجيئ عائلتي .

وحدث ما كان على البال .. اغلاق المنافذ في وجه المسافرين من وإلى المحافظات .. حينئذ أيقنت أن البيس طارت بسبب قرارات المليشيات .

وقبل لحظات داهمتني أعراض "كورونا" القاتل وسجلت لكم مقطع فيديو .. إن مت فالقاتل معروف .. إنه الفيروس الذي حولنا إلى جثث بسبب انقلابه المشئوم .

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