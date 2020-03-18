شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : أب مصري يحرم ابنته من الطعام والشراب حتى الموت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مستجدات معارك «قانية بالبيضاء» وحقيقة سيطرت الحوثيين عليها .. هجوم وصف بـ «الانتحاري و 60 قتيلا» .. فيديو معلومات جديدة عن الصاروخ الحوثي الذي استهدف مأرب .. أين سقط وحجم الاضرار وصور من المكان؟ بعد ساعات من اغلاقه .. اعادة فتح منفذ الوديعة وتحديد المسموح لهم بالعبور وعقوبات على المتخلفين «تفاصيل» «الحوثيون» يعلنون نتائج الفحص المختبري لثلاث حالات اشتباه بفيروس «كورونا»

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