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عدن - ياسمين التهامي - مصادر تكشف عن مخطط أميركي لاحتلال اليمن " تفاصيل "



قالت مصادر خاصة أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى الى تأسيس قواعد عسكرية لها في اليمن.

واشارت المصادر في تصريحها لـ” شهارة نت ” أن الادارة الأميركية تعتزم سحب العديد من قواتها المتواجدة في افغانستان والعراق وسوريا ونقلها الى اليمن، في خطوة وصفتها المصادر بأنها تمهد لاحتلال اليمن.

وأكدت المصادر أن وصول دفعات عسكرية من القوات الأميركية الى محافظتي عدن وشبوة جاءت بعد تفاهمات سعودية اماراتية مع اميركا لتأسيس قواعد عسكرية اميركية، سيما بعد توتر الاوضاع بين امريكا والعراق اثر اغتيال القوات الأميركية للقائدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس..

مصادر مطلعة عن جانبها كشفت عن وصول طائرة نقل عسكرية أميركية الى مطار عدن الثلاثاء، تقل 128 جنديا و ضابطا أمريكيا بكامل معداتهم.

واشارت المصادر الى أن القوات الأمريكية التي وصلت إلى عدن ظهر الثلاثاء اتجهت صوب قاعدة العند في محافظة لحج، مساء الثلاثاء.

ويأتي وصول القوات الأمريكية الى عدن بعد ايام من وصول دفعة اولى من القوات الأمريكية إلى محافظة شبوة وميناء بلحاف، حيث كشفت مصادر أعلامية محلية أن قوة أمريكية يصل أفرادها إلى “110” جنود وصلت ساحل بلحاف في شبوة معززة بـ10 طائرات بلاك هوك و30 مدرعة هارفي إضافة إلى 4 أنظمة دفاع جوي نوع باتريوت، وغرفة عمليات ميدانية متكاملة وصلت إلى ساحل بلحاف بمحافظة شبوة.

ونقلت المصادر عن مسؤولين في حكومة هادي أن بارجتين حربيتين أمريكيتين، رستا في ميناء بلحاف، أهم موانئ تصدير الغاز المسال في اليمن،.

وأكدت مصادر محلية في محافظة شبوة أن “قوات الولايات المتحدة، أوقفت عمليات الاصطياد في المياه الإقليمية على الساحل الشرقي لليمن، بالتزامن مع إعلان الإمارات بدء تدريبات مشتركة”.

وقالت المصادر إن “ما يقارب 3000 صياد يمني يعانون منعهم من الإبحار عميقا في مياه خليج عدن للاصطياد، وتلقوا تحذيرات من مغبة الاقتراب من مناطق تبحر فيها بوارج أمريكية”.

من جانبه أدان محافظ محافظة شبوة الشيخ أحمد بن الحسن الأمير بشدة تواطؤ مرتزقة العدوان السعودي الامريكي ازاء دخول قوات أمريكية إلى ميناء بلحاف بمحافظة شبوة.

واعتبر محافظ شبوة في بيان له، التواجد الامريكي في الميناء وصمة عار في جبين مرتزقة العدوان ودليل على وقوف أمريكا المباشر وراء العدوان الذي يواجهه الشعب اليمني منذ خمس سنوات.. مؤكدا أن مساعي الإمارات والسعودية لإنشاء قاعدة عسكرية في سواحل بلحاف تهديد مباشر للأمن القومي اليمني وانتهاك فاضح للسيادة الوطنية .

وحمل سلطات ما تسمى بحكومة الفار هادي كامل المسؤولية عن استقدام قوات المشاة البحرية إلى محافظة شبوة ، وطالب المحافظ الشريف قبائل واحرار شبوة إلى رفض التدخل الامريكي في محافظة شبوة .

جديد اب برس​

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وأضاف” الانزال الامريكي الذي حدث الاسبوع الماضي في ميناء بلحاف احتلال ناعم تحت ذريعة مكافحة الارهاب ، مشيراً إلى ان ورقة الارهاب اصبحت اليوم غطاء مكشوفا في ظل احتضان دول العدوان للجماعات الارهابية والمتطرفة في المحافظات المحتلة ومنح قيادة القاعدة وداعش رتب عسكرية واسلحة متطورة ورواتب مالية من الرياض .